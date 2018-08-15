صحيفة: "حزب الله" موجود في اليمن... وهذه المهام التي يديرها

ونقلت الدورية الفرنسية، عن مصادر استخباراتية ومسؤولين رفيعي المستوى في حزب الله، أن "ناصر أخضر هو مسؤول التواصل بين الحوثيين في اليمن، و"حزب الله" اللبناني في كل ما يتعلق بإدارة الحرب في اليمن. وزعمت أن "ناصر أخضر المعروف بـ"أبو مصطفى"، هو المسؤول عن الملف اليمني في حزب الله".
كما أشارت "انتليجينس أونلاين"، أيضا إلى خليل يوسف حرب، زاعمة أنه أحد المسؤولين الرئيسيين عن علاقة "حزب الله"، وكان يتقاسم مع أخضر المهام في البداية، لكن هذه المهام انتقلت بشكل كامل إلى أبومصطفى.
وكانت المملكة العربية السعودية قد وضعت خليل حرب في قوائم الإرهاب في مايو/آذار 2015، بعد شهرين من الحرب على "أنصار الله" في اليمن، وقالت وسائل الإعلام السعودية، حينذاك، إنه موجود في اليمن.
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