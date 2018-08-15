صحيفة: "حزب الله" موجود في اليمن... وهذه المهام التي يديرها

كشفت دورية "انتليجينس أونلاين" الفرنسية الاستخباراتية، عن تواصل بين جماعة "أنصار الله" في اليمن و"حزب الله" اللبناني في كل ما يتعلق بإدارة الحرب في اليمن.

ونقلت الدورية الفرنسية، عن مصادر استخباراتية ومسؤولين رفيعي المستوى في حزب الله، أن "ناصر أخضر هو مسؤول التواصل بين الحوثيين في اليمن، و"حزب الله" اللبناني في كل ما يتعلق بإدارة الحرب في اليمن. وزعمت أن "ناصر أخضر المعروف بـ"أبو مصطفى"، هو المسؤول عن الملف اليمني في حزب الله".

© AFP 2018 / STRINGER عبد الملك الحوثي يوجه رسالة إلى حسن نصر الله

ويشغل "ناصر أخضر"، منصب الأمين العام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، كما أنه يدير بصفة مباشرة قناة "الساحات" التي تبث من لبنان إلى جوار قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله

كما أشارت "انتليجينس أونلاين"، أيضا إلى خليل يوسف حرب، زاعمة أنه أحد المسؤولين الرئيسيين عن علاقة "حزب الله"، وكان يتقاسم مع أخضر المهام في البداية، لكن هذه المهام انتقلت بشكل كامل إلى أبومصطفى.

وكانت المملكة العربية السعودية قد وضعت خليل حرب في قوائم الإرهاب في مايو/آذار 2015، بعد شهرين من الحرب على "أنصار الله" في اليمن، وقالت وسائل الإعلام السعودية، حينذاك، إنه موجود في اليمن.