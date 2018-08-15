مواطنة سورية تشكر بوتين على مساعدة الشعب السوري والحفاظ على السلام

شكرت المواطنة السورية، ألينا شيخ ألور، التي تشارك في مشاريع تطوعية في روسيا، اليوم الأربعاء، الرئيس فلاديمير بوتين، على مساعدة الشعب السوري والحفاظ على السلام.

روسيا — سبوتنيك . وقالت المواطنة للرئيس الروسي خلال زيارته للمنتدى التعليمي "ماشوك": "بالأصالة عن نفسي، أود أن أشكر روسيا على إتاحة الفرصة (لنا) للعيش والدراسة. هنا يوجد دفء وكهرباء وماء، وشكر خاص من كل الشعب السوري، لكم (بوتين) ولأبطالنا، الذين يحافظون على السلام في سوريا، الآن".

هذا وزار الرئيس فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، المنتدى التربوي للشباب في شمال القوقاز "ماشوك"، حيث التقى مع المشاركين واستمع لعروض بعض من الشباب حول مشاريع في مجال التطوع، وكان من بينهم مواطنة سورية، من أم روسية وأب سوري، تدعى ألينا شيخ ألور، التي حصلت على الجنسية الروسية في عام 2013، وهي خريجة جامعة روسية، وتطوعت للعمل خلال كأس العالم 2018، كما حصلت على جائزة "طالب العام" للعمل التطوعي في عام 2016.

والجدير بالذكر، أن روسيا منذ عام 2015 وبناء على طلب دمشق، تساعد السلطات السورية في محاربة الجماعات الإرهابية في البلاد. وبفضل التدخل الروسي تمكن الجيش السوري من استعادة المبادرة وتطهير أكثر من 90 بالمئة من أراضي البلاد من الجماعات الإرهابية.