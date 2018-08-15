قبل تحركه للقاء أردوغان... لماذا أرسل أمير قطر شقيقه إلى الكويت

حمل الأمير جاسم بن حمد، شقيق أمير قطر، رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت صحيفة الوطن القطرية، إن الممثل الشخصي لأمير قطر، نقل تعازيه إلى الشيخ صباح، وإلى الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي العهد، في وفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، وذلك في قصر بيان، صباح أمس الثلاثاء.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON بعد وفاة السفير المفاجئة... رسائل كويتية إلى قطر

ويتوجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى الجمهورية التركية، وذلك في زيارة عمل، يجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي: "سيقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بزيارة عمل إلى تركيا".

وأضاف البيان: "سيلتقي الرئيس التركي بالأمير الشيخ تميم بن حمد في إطار زيارته إلى تركيا، وسيبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين بكل أبعادها".

وأكد البيان: "سيتبادل كل من أردوغان والشيخ تميم بن حمد الآراء في القضايا الأخرى الموجودة على جدول الأعمال".