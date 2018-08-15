الملتقى الاقتصادي السوري - الروسي يعقد بالتزامن مع معرض دمشق الدولي

صرح السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، اليوم الأربعاء، أن مجلس الأعمال الروسي – السوري سينعقد في العاصمة السورية دمشق في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر/ أيلول، بالتزامن مع افتتاح الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير حداد في حديث لوكالة "سبوتنيك": "مجلس الأعمال السوري — الروسي سيعقد في الفترة من 7- 10 أيلول بالتزامن مع الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي".

© Sputnik . Viktor Tolochko الملتقى السوري الروسي الاقتصادي ينطلق في موسكو الاثنين المقبل

وأوضح حداد أنه "سيتم نقاش كل ما يلزم لعملية إعادة الإعمار في سوريا، وإعادة إعمار البنية التحتية ومحطات الكهرباء، وسيشمل الحديث كل ما يلزم سوريا من عملية إعادة الإعمار، والأولوية (في إعادة الإعمار) للأصدقاء الروس والإيرانيين".

ويذكر أن روسيا وسوريا وقعتا في الاجتماع الأخير للجنة الحكومية المشتركة، بروتوكولا يتناول المشاركة الروسية في ملف إعادة إعمار سوريا. وفي سياق متصل أشار نائب رئيس الوزراء الروسي، سابقاً، دميتري روغوزين، إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة القضايا الرئيسية لإعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهم حيال جميع النواحي تقريباً.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر في وقت سابق من العام الماضي، أمرا بتقديم دعم وتهيئة تفضيل لرجال الأعمال الروس عند قيامهم بمزاولة الأنشطة في سوريا.