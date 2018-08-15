وزير الإعلام اليمني: زيارة الرئيس هادي إلى مصر ناقشت أمن البحر الأحمر

القاهرة — سبوتنيك. وقال الإرياني في تغريدات على "تويتر" إن "الزيارة بحثت تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتنسيق في مختلف الأصعدة، وفي المقدمة استعادة الدولة والاستقرار في اليمن ومواجهة التحديات والمخاطر في المنطقة ومنها أمن البحر الأحمر".



وأشار إلى "أن زيارة الرئيس هادي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تقديرا للدور الكبير الذي تقوم به الجامعة العربية من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، الذي قامت به المليشيا الحوثية الإيرانية".

كما لفت إلى أن "تقديم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط درع الجامعة العربية للرئيس هادي تقديرا لدوره العروبي، وتأكيدا على وقوف الجامعة العربية مع الشرعية الدستورية ووحدة وأمن واستقرار اليمن".

وكان الرئيس هادي بدأ الإثنين الماضي زيارة إلى القاهرة تدوم يومين، بدأت بمباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب اللقاء، على رفض بلاده القاطع لتحول اليمن إلى دائرة نفوذ لقوى غير عربية أو منصة لتهديد الدول العربية.

وأسفرت الحرب في اليمن حتى آب/ أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.