القيادة السورية تعمل على تبسيط إجراءات عودة اللاجئين

موسكو — سبوتنيك. وقال مخلوف، اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة التنسيق المشتركة: "بالنسبة لنا من المهم جدا خلق ظروف معيشية لائقة للسوريين الراغبين في العودة إلى ديارهم، الحكومة السورية تعمل على تبسيط إجراءات عودة اللاجئين، تعيد بناء السكن ومن خلال البرامج المناسبة تخلق فرص العمل وتحسن مستويات المعيشة."



© Sputnik . Alexey Filippov بوغدانوف يبحث مع وزير شؤون المهجرين اللبناني عودة اللاجئين السوريين

وأضاف الوزير السوري أن العمل النشط جاري حاليا لمراجعة المعايير القانونية القائمة واعتماد لوائح جديدة في الحالات، التي يخلق فيها القانون عقبات أمام عودة المواطنين السوريين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء السوري عقد اجتماعا في هذا الشأن، حيث تقرر وضع خطة لتحديث نظام التشريعات المنظمة لأنشطة مؤسسات الدولة.وقال مخلوف، أيضا أنه "تمت مناقشة القانون رقم 10 عدة مرات، ورفع فترة تقديم الوثائق، التي تثبت ملكية العقار، من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، زادت مدة الوثائق التي تثبت ملكية العقار، المهم أن تعطى الفرصة لتقديم هذه الوثائق ليس فقط للمواطنين بل لأسرهم والممثلين القانونيين..".وشدد الوزير السوري على أنه، بهذا تم إلى حد كبير إزالة مخاوف اللاجئين الذين يعتقدون أنه إذا عادوا سيتم مصادرة ممتلكاتهم.