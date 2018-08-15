روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

موسكو — سبوتنيك. قال ممثل الوزارة نيقولاي بورتسيف، خلال اجتماع مقر التنسيق المشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، المعني بعودة اللاجئين إلى سوريا اليوم الأربعاء: "مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف خلال اللقاء مع المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة والمواطنة في الاتحاد الأوروبي، ديميتريس أفراموبوليس، أبلغه بأن دعم مبادرة روسيا لإعادة اللاجئين إلى وطنهم يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "من وجهة نظر الدبلوماسية الروسية، فإن عودة اللاجئين تصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي سواء من ناحية المكانة أو من حيث تقليل العبء السياسي والمالي المرتبط بإقامتهم، ليس فقط في دول الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا في الدول المجاورة، ومن بينها تركيا قبل أي شيء".

وتابع بورتسيف: "كما أشار تشيجوف إلى أن استخدام الأموال، التي تخصصها المفوضية الأوروبية لاستقبال اللاجئين ودعم هذه الفئة الضعيفة من المواطنين السوريين يمكن إعادة توجيهها للمساعدة في إعادة من لديه الرغبة في العودة إلى سوريا".

وأوضح بورتسيف: "80 في المئة من اللاجئين السوريين في الأردن مستعدون للعودة إلى وطنهم بمجرد تهيئة الظروف المناسبة للمعيشة، ويعمل الجانب السوري بنشاط على تهيئة هذه الظروف"، مضيفا: "الجانب السوري يقوم حاليا بتفكيك العوائق الاصطناعية عند نقطة تفتيش "نصيب" على الحدود مع الأردن لضمان مرور اللاجئين دون صعوبات".

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك نحو 7.1 مليون لاجئ سوري مسجلين على أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، أغلبهم من لبنان.