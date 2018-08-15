شاهد... رد فعل أردوغان لحظة وصول أمير قطر

وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة عمل بصحبة وفد رسمي، وذلك في ظل استمرار الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة.

واستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمير قطر في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل توطيد التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات.

وهذه ثاني زيارة للشيخ تميم إلى تركيا خلال عام 2018، والثالثة منذ اندلاع الأزمة الخليجية ومقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لدولة قطر، في يونيو 2017.

وتراجعت قيمة العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 40%، بعدما ضاعف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة الماضية، الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية.

وجاء ذلك بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين؛ لرفض أنقرة الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي تحتجزه تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وردا على هذه الخطوة، دعا الرئيس التركي مواطني بلاده إلى دعم الليرة، واصفا العقوبات بأنها حرب اقتصادية، وهدد بالتخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة مع دول أخرى.