سوريا... إعادة تأهيل مئات المباني الطبية والتعليمية

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، أنه تم إعادة تأهيل أكثر من 300 مبنى إداري في البلاد.

موسكو — سبوتنيك. وقال مخلوف، في اجتماع لجنة التنسيق المشتركة بشأن عودة اللاجئين إلى الأراضي السورية، اليوم الأربعاء: "تم إعادة تأهيل ما مجموعه 89 مؤسسة طبية و220 مؤسسة تعليمية، وإصلاح 282 كلم من الطرقات، وتم تمديد 210.5 كيلومتر من خطوط الكهرباء، وتم تشغيل 86 محطة كهربائية فرعية، و72 منشأة لإمدادات المياه، ومحطتين للطاقة والوقود".

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وأضاف الوزير السوري: "يجري العمل المكثف لتجهيز البنية التحتية في 295 منطقة بمحافظات حلب ودير الزور، ودرعا، واللاذقية، والرقة، وريف دمشق، وطرطوس، وحماه، وحمص، والسويداء، لاستيعاب اللاجئين، والنازحين داخليا، بطاقة استيعابية تصل إلى مليون مكان".

وأشار مخلوف، إلى أنه سيتم وضع 497 ألف و650 نقطة لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، في 117 منطقة الأقل تضررا من الأعمال العدائية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 18 يوليو/ تموز الماضي، إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.

ووفقا لإحصاءات مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، عاد منذ عام 2015 إلى سوريا 300 ألف لاجئ.

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك نحو 7.1 مليون لاجئ سوري مسجلين على أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، أغلبهم من لبنان.