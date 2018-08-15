بعد اجتماع دام 210 دقائق... قرار عاجل من أمير قطر لإنقاذ تركيا

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن قطر وعدت بلاده بدعم يقدر بـ 15 مليار دولار على شكل مشاريع استثمارية.

© AP Photo / Uncredited شاهد... رد فعل أردوغان لحظة وصول أمير قطر

وقال كالين عبر حسابه على "تويتر" إن "قطر ستنفذ مشاريع مباشرة في تركيا وقدرها 15 مليار دولار‎"، مضيفا أن "أسس الاقتصاد التركي قوية وستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة‎"، وأن "العلاقات التركية القطرية قائمة على أسس ثابتة من الصداقة الحقيقية والتضامن".

والتقى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة أنقرة.

وأفادت مصادر رئاسية للأناضول، أن اللقاء جرى في المجمع الرئاسي بعيدا عن الإعلام، واستغرق حوالي 3 ساعات ونصف الساعة.

وقبيل اللقاء، استقبل إردوغان الأمير القطري في مراسم رسمية، واجتمعا على مأدبة غداء قدمها الرئيس التركي على شرف الضيف.

وشارك في لقاء إردوغان وآل ثاني كل من وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيراق، ووزير المالية القطري علي شريف العمادي.

ووصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة لعقد اجتماعات مع المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب إردوغان.