تسجيل
18:22 15 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    معبر نصيب الحدودي على أتم الاستعداد لاستقبال اللاجئين السوريين من الأردن

    معبر "نصيب" على أتم الاستعداد لاستقبال اللاجئين السوريين من الأردن (صور)

    © Sputnik . Firas al-Ahmad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    أنجزت محافظة درعا كافة الترتيبات اللازمة في مركز "نصيب" الحدودي لاستقبال العائلات المهجرة العائدة من الأردن إلى قراها وبلداتها التي حررها الجيش العربي السوري وحلفاؤه من الإرهاب.

    وقامت مؤسسات المحافظة بتجهيز مراكز طبية وإسعافية ومراكز لعناصر الجمارك والهجرة والجوازات ومكتب للمصرف التجاري ضمن مراكز مؤقتة لحين ترميم المعبر بشكل كامل كونه تعرض سابقا لأضرار جسيمة بفعل عمليات التخريب والنهب التي نفذها مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية المرتبطة معه، التي حولت الموقع والمناطق المحيطة به إلى مقرات ومعسكرات ومستودعات للأسلحة.

    لبنان
    © Sputnik . Ekaterina chesnakova
    معبر "نصيب" شريان الصادرات اللبنانية الحيوي... هل يعيد للاقتصاد اللبناني نموه
    وأكدت الجهات الحكومية لـ "سبوتنيك" أنها باتت على أتم الاستعداد لاستقبال العوائل العائدة التي هجرت بفعل الإرهاب عبر معبر "نصيب"، مشيرة إلى أن المعبر بات جاهزا لاستقبال الأهالي فقط، وليس أمام الحركة التجارية وذلك لحين استكمال الإجراءات الحكومية الخاصة بفتح المعبر بشكل رسمي وكامل.

    كما زار المعبر وفد من عشرات الوسائل الإعلامية الأوروبية ووسائل إعلامية روسية إضافة لعشرات المحطات التلفزيونية العالمية والعربية والسورية حيث وثقت الوفود الإعلامية التجهيزات التي أعدتها الجهات الحكومية في معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن لضمان تقديم كل المساعدة للمواطنين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم.

    معبر نصيب الحدودي على أتم الاستعداد لاستقبال اللاجئين السوريين من الأردن
    © Sputnik . Firas al-Ahmad
    معبر نصيب الحدودي "على أتم الاستعداد" لاستقبال اللاجئين السوريين من الأردن

    والتقت الوسائل الإعلامية مع الجهات المعنية للحديث عن طبيعة التحضيرات التي قامت بها الحكومة السورية ضمن المعبر وطبيعة التسهيلات المقدمة إضافة للحديث عن أهمية معبر نصيب الحدودي وحجم الأضرار التي لحقت به بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة خلال سيطرتها عليه قبل أن تحرره وحدات الجيش السوري وترفع العلم الوطني فوقه فيه في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي.

    وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الرابع من الشهر الجاري استعداد الحكومة السورية لتسهيل عودة اللاجئين إلى البلاد، وفتح مراكز جديدة لاستقبالهم.

    معبر نصيب الحدودي على أتم الاستعداد لاستقبال اللاجئين السوريين من الأردن
    © Sputnik . Firas al-Ahmad
    معبر نصيب الحدودي "على أتم الاستعداد" لاستقبال اللاجئين السوريين من الأردن

    وخلال اجتماع لمركز تنسيق عودة اللاجئين السوريين، أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسية الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف عن افتتاح 10 مراكز جديدة لاستقبال اللاجئين العائدين، 5 منها ستفتتح عبر الحدود السورية اللبنانية، وواحد في الأردن عبر معبر نصيب، إضافة إلى معابر أخرى جوية وبحرية.

    وتوقعت الأمم المتحدة عودة أكثر من 890 ألف لاجئ إلى سوريا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

    وأشارت الدفاع الروسية إلى شروط وأسس عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بلادهم التي تشمل الطواعية وضمان الأمن للعائدين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم، مؤكدة أن الجانب السوري سينتهي قريباً من تشكيل المقر التنسيقي لمساعدة عودة اللاجئين، ومن المقرر أن يعقد المركزان، في موسكو ودمشق اجتماعات منظمة مشتركة عبر الأقمار الاصطناعية.

    معبر نصيب الحدودي على أتم الاستعداد لاستقبال اللاجئين السوريين من الأردن
    © Sputnik . Firas al-Ahmad
    معبر نصيب الحدودي "على أتم الاستعداد" لاستقبال اللاجئين السوريين من الأردن

    وكانت الحكومة السورية قد دعت مواطنيها الذين غادروا سوريا بسبب الحرب إلى العودة لوطنهم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق من الإرهابيين، مؤكدة ضرورة رفع المجتمع الدولي العقوبات أحادية الجانب عن سوريا.

    انظر أيضا:

    معبر "نصيب" شريان الصادرات اللبنانية الحيوي... هل يعيد للاقتصاد اللبناني نموه
    الجيش السوري يسيطر على معبر نصيب... استمرار القتال في الحديدة... اتفاق يؤكد حق طهران في تصدير النفط
    بالصور والفيديو... ضابط سوري يتفقد المدرعات التي استعادها الجيش في معبر نصيب
    الجيش السوري يسيطر على معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن
    الجيش السوري يطهر 20 كم من الحدود مع الأردن ويواصل اندفاعه نحو معبر "نصيب"
    باحثة: موجة اللجوء السورية تشكل أعباء مخيفة على الأردن... وفتح معبر نصيب ضرورة
    تصنيف عالمي... أفضل وأسوأ مطار من نصيب العرب
    غيتس وجولي يتصدران قائمة الأكثر إثارة للإعجاب في 2018 ولا نصيب للعرب في القائمة
    مكاسب الجيش السوري خلال 2018... "نصيب الأسد"
    الكلمات الدلالية:
    أهمية فتح معبر نصيب بالنسبة للأردن, الحكومة السورية, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة تطعم كلبًا على الواجهة البحرية في كوبنهاغن، الدنمارك
    أفضل 10 مدن "لحياة مريحة" في العالم
    دبحنا تعاون الجيش السوري والروسي ضدنا
    دبحنا تعاون الجيش السوري والروسي ضدنا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك