اغتيال جنديين في حضرموت

اغتال مسلحون، اليوم الأربعاء، جنديين يمنيين في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

© AP Photo / Hasan Jamali قيادي في حزب "صالح" في اليمن: توحيد الصفوف يخدم الإمارات

وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة حضرموت شرقي اليمن لوكالة " سبوتنيك "، بأن مسلحين أطلقوا النار على جنديين من كتيبة "الحضارم" قرب نقطة الغرف العسكرية في منطقة تاربة شرق سيئون بوادي حضرموت".

وأشار المصدر إلى "مقتل الجنديين على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار".

يذكر أن كتيبة "الحضارم" قوة تشكلت من أبناء وادي حضرموت بدعم من التحالف العربي الذي يشرف على نشاطها في تأمين مداخل المدن وتسيير الدوريات وإسناد الأجهزة الأمنية.