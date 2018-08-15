أمير مكة يكشف أرقاما جديدة حول موسم الحج

وبحسب موقع "أخبار الآن". قال الفيصل، خلال مؤتمر صحافي في مكة، إن عدد حجاج الخارج بلغ مليونا و521 ألفا، حيث كانت أكثر الجنسيات على الترتيب: الإندونيسية، الباكستانية، الهندية، البنغالية، التركية، الإيرانية. أما حجاج الداخل حتى صباح اليوم فـ224 ألفا و655 تصريحا.
وأضاف الأمير خالد الفيصل بأن إجراءات جديدة خففت من تكدس الحجاج في المطار. ونظام نقل الحجاج إلى مكة نجح في تخفيف الازدحام، موضحا أن هناك مشاريع كبيرة جدا نفذت من جميع الجهات، وهناك إيجاد فرص للتطوير بدون اعتمادات.
صاحب السمو الملكي الأمير— ﮼محمد،بن،علي،الطريف (@alturaief) ١٥ أغسطس ٢٠١٨
خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية يُثمن جهود مستشفيات الخدمات الطبية للقوات المسلحة العاملة بالحج
مستشفى متنقل سعة 50 سرير
واثنين بعرفات، وواحد في منى.
"إنجازات عظيمة تمثل حلول
مبتكرة كنت أبحث عنها" pic.twitter.com/ltdmxbnNWb
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