أمير مكة يكشف أرقاما جديدة حول موسم الحج

كشف الأمير خالد الفيصل، أمير مكة، رئيس لجنة الحج المركزية، أمس الثلاثاء، أرقاما جديدة عن موسم الحج وأعداد الحجاج.

وبحسب موقع "أخبار الآن". قال الفيصل، خلال مؤتمر صحافي في مكة، إن عدد حجاج الخارج بلغ مليونا و521 ألفا، حيث كانت أكثر الجنسيات على الترتيب: الإندونيسية، الباكستانية، الهندية، البنغالية، التركية، الإيرانية. أما حجاج الداخل حتى صباح اليوم فـ224 ألفا و655 تصريحا.

وأعلن أنه تم التعامل مع 87 مكتبا من المكاتب الوهمية، التي تخالف الأنظمة. أما إجمالي مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، فعددهم 355 ألف مخالف، و2760 مخالفا لنقل الحجاج، غير النظاميين.

وأضاف الأمير خالد الفيصل بأن إجراءات جديدة خففت من تكدس الحجاج في المطار. ونظام نقل الحجاج إلى مكة نجح في تخفيف الازدحام، موضحا أن هناك مشاريع كبيرة جدا نفذت من جميع الجهات، وهناك إيجاد فرص للتطوير بدون اعتمادات.