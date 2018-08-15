قوات هادي تستعيد مواقع وتباب شرق صعدة في اليمن

أحرزت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي، تقدما في معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن قائد اللواء 151 مشاة العميد رداد الهاشمي "أن القوات شنت هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في

سلسلة جبال وادي الخراشب في مديرية كتاف شرق صعدة".

وأكد العميد الهاشمي "تحرير عدد من المواقع والتباب في قرية قطيبة، خلال الهجوم وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".

يُذكر أن الجيش اليمني يخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" على 6 جبهات في المحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكن خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقعه الرسمي.