متحدث "أنصار الله": الصواريخ الباليستية أكثر الملفات التي تبحثها أطراف دولية معنا

قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد عبد السلام: "إن المشاورات في جنيف مطلع سبتمبر المقبل هي عبارة عن تحديث أفكار وليست مفاوضات حول الحلول الجادة".

وكشف عبد السلام أن الصواريخ الباليستية هي أكثر الملفات التي تبحثها أطراف دولية معهم.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تفرج عن 38 معتقلا

واتهم متحدث " أنصار الله " التحالف بإشراك عناصر من تنظيمي "القاعدة" و"داعش" ضمن قواته التي تقاتل في الساحل الغربي لليمن، مشيرا إلى أن " إسرائيل نشطة وقلقة في معركة الساحل الغربي"، وأن مقاتلي "أنصار الله" أفشلوا رهان دول التحالف على تحقيق إنجاز عسكري.

ولفت عبد السلام إلى أن قوات التحالف أوقفت صفقات تبادل الأسرى مع جماعة أنصار الله، متهما إياها بأنها لا تعير الجانب الإنساني اهتماما.

وحول ميناء الحديدة، قال متحدث "أنصار الله": "ما قدمه السيد عبد الملك بدر الدين بشأن ميناء الحديدة أسقط على العدوان مبررات استهدافه".

وتطرق عبد السلام إلى عملية استهداف سلاح الطيران المسير التابع للجماعة مطار أبو ظبي الدولي، واصفا إياها بأنها:

كانت عملية ناجحة وسقط 14 جريحاَ خلالها وأحدثت تدميرا داخل المطار.

اقتصاديا، لفت متحدث جماعة "أنصار الله" إلى أن طباعة مبالغ من العملة اليمنية دون غطاء تسببت في أضرار اقتصادية في اليمن، موضحا أنهم أبلغوا روسيا احتجاجهم على طباعة مبالغ كبيرة.