متحدث "أنصار الله": الصواريخ الباليستية أكثر الملفات التي تبحثها أطراف دولية معنا

وكشف عبد السلام أن الصواريخ الباليستية هي أكثر الملفات التي تبحثها أطراف دولية معهم.
ولفت عبد السلام إلى أن قوات التحالف أوقفت صفقات تبادل الأسرى مع جماعة أنصار الله، متهما إياها بأنها لا تعير الجانب الإنساني اهتماما.
وحول ميناء الحديدة، قال متحدث "أنصار الله": "ما قدمه السيد عبد الملك بدر الدين بشأن ميناء الحديدة أسقط على العدوان مبررات استهدافه".
وتطرق عبد السلام إلى عملية استهداف سلاح الطيران المسير التابع للجماعة مطار أبو ظبي الدولي، واصفا إياها بأنها:
كانت عملية ناجحة وسقط 14 جريحاَ خلالها وأحدثت تدميرا داخل المطار.
اقتصاديا، لفت متحدث جماعة "أنصار الله" إلى أن طباعة مبالغ من العملة اليمنية دون غطاء تسببت في أضرار اقتصادية في اليمن، موضحا أنهم أبلغوا روسيا احتجاجهم على طباعة مبالغ كبيرة.
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