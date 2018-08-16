حفتر يصدر تعليمات للجيش... وإعلان حالة التأهب القصوى

وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، اطلع على أوضاع الهلال النفطي واستتباب الأمن في تلك المنطقة الممتدة من مدينة أجدابيا شرقا وحتى بن جواد غربا".
وأضاف البيان "القائد العام قد أطلع على انتصارات القوات المسلحة في دحر جيوب الجماعات الإرهابية التي تهاجم بين الفينة والأخرى بعض الأهداف الحيوية بجنوب وغرب البلاد".
وأكمل "القائد العام أصدر تعليماته بضرورة الإبقاء على حالة التأهب القصوى ودحر كل من تسول له نفسه المساس بقوت الليبيين وأمنهم وسلامتهم".
يذكر أن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أعلن في حزيران/ يونيو، سيطرة الجيش على منطقة الهلال النفطي بالكامل، مؤكدا أن القيادة العامة للجيش قررت تسليم المنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)