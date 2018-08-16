السعودية تعلن اعتقال شخص حاول تنفيذ عمل إرهابي بالبكيرية وسط المملكة

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن الجهات الامنية، وبناء على ما توفر لديها من معلومات عن تبني المواطن فواز عبدالرحمن عيد الحربي لفكر "داعش" الإرهابي ونيته الإقدام على تنفيذ عمل إرهابي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" ، بادر المواطن فواز بإطلاق النار عند قيام رجال الأمن بمحاولة القبض عليه، ثم لاذ بالفرار محاولا التواري عن الانظار حيث تم تعقب أثره.

وتمكنت الجهات الأمنية من خلال تحرياتها المكثفة من تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه ترجل من سيارته وهو يلف على جسده مايشبه الحزام الناسف مطلقا النار بكثافة على رجال الأمن ما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته وتحييد خطره بشكل كامل ونقله إثر ذلك للمستشفى فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن.

وعثر بحوزته على سلاح رشاش وعدد 359 طلقة نارية حية. وحامل به خمسة مخازن، ومسدس وعدد 2 مخزن، وعدد 30 طلقة نارية، بحسب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية.