السعودية تعلن اعتقال شخص حاول تنفيذ عمل إرهابي بالبكيرية وسط المملكة

وتمكنت الجهات الأمنية من خلال تحرياتها المكثفة من تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه ترجل من سيارته وهو يلف على جسده مايشبه الحزام الناسف مطلقا النار بكثافة على رجال الأمن ما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته وتحييد خطره بشكل كامل ونقله إثر ذلك للمستشفى فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن.
وعثر بحوزته على سلاح رشاش وعدد 359 طلقة نارية حية. وحامل به خمسة مخازن، ومسدس وعدد 2 مخزن، وعدد 30 طلقة نارية، بحسب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية.
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