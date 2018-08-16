الخارجية الليبية: تفعيل اتفاقية الدفع الثنائية بين ليبيا وتونس

أعلنت وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الخميس، الاستعداد للتحضير لـ اللجنة العليا الليبية التونسية المقرر عقدها خلال المدة القريبة القادمة لمناقشة اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الرباط بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1991.

© AFP 2018 / ليبيا تستعد لعيد الأضحى من خلال تدابير لقوات الأمن

طرابلس — سبوتنيك . وقالت وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "وفدا تونسيا رفيع المستوى قام بزيارة العاصمة طرابلس أمس الأربعاء 15 أغسطس/آب 2018 برئاسة السيد حاتم الفرجاني، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية في إطار متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري، الذي عقد في تونس يوم 5 يوليو/تموز 2018، برئاسة وزيري خارجية البلدين الشقيقين للتحضير للجنة العليا الليبية التونسية المقرر عقدها خلال المدة القريبة القادمة".

وأضاف البيان، أنه "تم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الرباط بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 1991"، مضيفة أنه:

كذلك تمت مناقشة قرار مجلس محافظي المصارف المركزية لدول اتحاد المغرب العربي الموقع في طرابلس يوم 7 أغسطس/آب 2006 بشأن تعديل الاتفاقية سالفة الذكر.