مؤسسة النفط الليبية تستنكر قيام مجموعة مسلحة باقتحام مقر شركة البريقة

استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اليوم الخميس 16 آب/أغسطس، اقتحام مجموعة مسلحة مكتب رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن الجهات التي تقف وراء هذا العمل غير شرعية.

طرابلس — سبوتنيك. وقالت مؤسسة النفط الليبية، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "مجموعة مسلحة تابعة لما يسمى بالأمن المركزي اقتحمت، يوم الثلاثاء الماضي، مكتب رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط ودخلت إلى المقر التابع لشركة البريقة لتسويق النفط الكائن بمنطقة شارع الظل بمدينة طرابلس"، مشيرة إلى أن "المسلحين طالبوا مقابلة عماد بن كورة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط".

© AP Photo / Fernando Llano أوبك تتوقع زيادة في الطلب على النفط عام 2019 واستنكرت المؤسسة الوطنية للنفط، "هذا التصرف وإرهاب الموظفين، الذين يحاولون تأدية مهامهم بهذه الطريقة المشينة"، ولفت البيان إلى أن "المؤسسة قامت بإحالة بلاغ لمكتب النائب العام فور علمها بالحادثة".

وأضاف البيان، أنه "بعد علمهم بعدم وجود رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط قاموا بدون وجود أي إذن قانوني بالاستيلاء على مفاتيح مكتب رئيس لجنة الإدارة بالشركة عنوة".

وأكدت مؤسسة النفط الليبية، أن "المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط تحمل كامل المسؤولية لكل من يقف خلف هذه الواقعة عن النتائج المترتبة على ذلك و خصوصا أن مكتب رئيس لجنة الإدارة يحتوي على أختام رسمية ومستندات تخص الشركة ونشاطها".

وأوضح البيان "إذا أرادت الجهة التي تقف وراء هذا العمل أن تعامل كجهات شرعية معترف بها فعليها أن تقوم باحترام التشريعات واتباع نهج دولة المؤسسات والقانون".