بعد "التحرك الثلاثي"... بيان سعودي كويتي إماراتي بحريني

وذكرت الدول الـ4، في بيان مشترك أن وزراء المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، والإماراتي، عبيد بن حميد الطاير، والكويتي، نايف بن فلاح الحجرف، والبحريني، أحمد بن محمد آل خليفة، عقدوا اجتماعا في عاصمة البحرين المنامة، أمس الأربعاء، موضحة أنه تم خلاله "الإطلاع على التقرير الذي أعده الفريق الفني المشترك للدول بالتنسيق مع صندوق النقد العربي بما في ذلك برنامج لتحقيق التوازن المالي"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

© AP Photo / Evan Vucci بعد التحرك الثلاثي... ملك البحرين يوجه رسائل إلى السعوية والإمارات والكويت

وأكد الوزراء السعودي والإماراتي والكويتي، حسب البيان، "التزام دولهم بدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي بمملكة البحرين من خلال تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالي بين النفقات والإيرادات الحكومية وفقا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه".

وكانت السعودية والكويت والإمارات، أصدرت بيانا، في26 يونيو/حزيران الماضي، حول قرب الإعلان عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي. وأكدت الدول الـ3 على "النظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم، وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل، لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين".

وعقب إصدار هذا البيان، أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بالموقف الداعم للأشقاء الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لدعم وتعزيز استقرار الأوضاع المالية في بلاده".