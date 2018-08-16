تدمير مواقع لـ "النصرة" في ريفي حماة وإدلب بسوريا

تابعت وحدات من الجيش السوري توجيه الضربات على مواقع انتشار الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب نتج عنها تدمير تجمعات وأوكار لتنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية المرتبطة.

© Sputnik . BASSEL SHARTOUH ساعات ما قبل معركة إدلب... افتتاح معبر أبو الضهور يوم الخميس لخروج المدنيين

وذكرت وكالة " سانا " السورية أن وحدات من الجيش نفذت ضربات مكثفة على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية على الأطراف الغربية والجنوبية لبلدة اللطامنة بالريف الشمالي لمدينة حماة ، وأوقعت قتلى ومصابين بين أفرادها ودمرت لهم أسلحة وعتادا كان بحوزتهم.

وفي الريف الجنوبي لإدلب أشار مراسل "سانا" إلى أن وحدة من الجيش دمرت نقطة محصنة لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي وقضت على من فيها من إرهابيين من بينهم مهند رضوان الصالح وعبد اللطيف خالد القدور.

ولفت المراسل إلى أن الرمايات المدفعية للجيش على تجمع كبير لإرهابيي "جبهة النصرة" في محيط بلدة سراقب بريف إدلب الجنوبي أسفرت عن تدمير عدة آليات دفع رباعي مزودة برشاشات ومقتل عدد من الإرهابيين وذلك بالتزامن مع تحقيق وحدة من الجيش إصابات محققة في صفوف المجموعات الإرهابية في بلدة سكيك.

ودمرت وحدات من الجيش أمس مقر عمليات للمجموعات الإرهابية وأوقعت قتلى ومصابين بين إرهابييها في بلدات سرجة وأم رجيم والتح والتمانعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.