تدمير مواقع لـ "النصرة" في ريفي حماة وإدلب بسوريا

وفي الريف الجنوبي لإدلب أشار مراسل "سانا" إلى أن وحدة من الجيش دمرت نقطة محصنة لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي وقضت على من فيها من إرهابيين من بينهم مهند رضوان الصالح وعبد اللطيف خالد القدور.
ولفت المراسل إلى أن الرمايات المدفعية للجيش على تجمع كبير لإرهابيي "جبهة النصرة" في محيط بلدة سراقب بريف إدلب الجنوبي أسفرت عن تدمير عدة آليات دفع رباعي مزودة برشاشات ومقتل عدد من الإرهابيين وذلك بالتزامن مع تحقيق وحدة من الجيش إصابات محققة في صفوف المجموعات الإرهابية في بلدة سكيك.
ودمرت وحدات من الجيش أمس مقر عمليات للمجموعات الإرهابية وأوقعت قتلى ومصابين بين إرهابييها في بلدات سرجة وأم رجيم والتح والتمانعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.
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