روسيا وتركيا ترصدان 33 خرقا للهدنة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، في ذات الوقت الذي سجلت فيه خروقات للهدنة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي اليوم الخميس 16 / أغسطس / آب: "رصد الجانب التركي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7 خروقات، ورصد الجانب الروسي 26 خرقا في محافظات اللاذقية (18) وحلب (7) وحماه (1)، في حين رصد الجانب التركي 7 خروقات في محافظتي إدلب (5) وحماة (2)".

© Sputnik . Ali Hassan وزارة الدفاع الروسية: المسلحون في سوريا مستمرون في انتهاك الهدنة

وأشارت النشرة أيضا إلى قيام مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالها إيصال 650 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن إلى مدينة الرستن بريف حمص.

وبشكل عام تم تنفيذ 1896 عملية إنسانية، ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 2908.66 طن.

وخلال 24 ساعة الماضية قدم أطباء عسكريون روس خدمات طبية إلى 226 شخصا.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على الإسعافات والخدمات الطبية 88152 شخصا.

وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.

وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.