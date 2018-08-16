روسيا وتركيا ترصدان 33 خرقا للهدنة في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي اليوم الخميس 16 / أغسطس / آب: "رصد الجانب التركي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7 خروقات، ورصد الجانب الروسي 26 خرقا في محافظات اللاذقية (18) وحلب (7) وحماه (1)، في حين رصد الجانب التركي 7 خروقات في محافظتي إدلب (5) وحماة (2)".
وبشكل عام تم تنفيذ 1896 عملية إنسانية، ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 2908.66 طن.
وخلال 24 ساعة الماضية قدم أطباء عسكريون روس خدمات طبية إلى 226 شخصا.
وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على الإسعافات والخدمات الطبية 88152 شخصا.
وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.
وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا حاليا 2518 مركزا.
ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.
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