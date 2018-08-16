مصدر عسكري يكشف حجم مشاركة التحالف العربي في العمليات البرية

أكد مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية في الجيش اليمني، اللواء ركن عبد القادر العمودي، أن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" تشارك في عمليات الجيش اليمني البرية بشكل محدود، على عكس العمليات الجوية والبحرية.

وقال اللواء، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "هناك مشاركة لدول التحالف في الميدان ولكن بأعداد محدودة جدا، فمعظم المشاركين في الميدان عمليا، وخاصة على الأرض، هم من الأفراد اليمنيين".

وأضاف: "لكن قوات التحالف لها تواجد نسبي وبأعداد محدودة، ربما يكون الدعم الجوي أكبر، وربما يكون الإسناد في البحر أكثر، لكن القوات البرية معظمها هي قوات يمنية من مختلف الفصائل ومختلف الاتجاهات".

© REUTERS / KCNA ضابط يمني يوضح أسباب الكشف عن منصات إطلاق الصواريخ الباليستية

وأشار العمودي إلى أن "استخدام الحوثيين للصواريخ الباليستية طالت في الفترة الأخيرة الأراضي السعودية، وهذا أوضح أن تلك الصواريخ حديثة وحصلت عليها بدعم إيراني وتمد إليها بوسائل مختلفة لإيصالها إلى السواحل اليمنية، ومن ثم نقلها إلى العمق في صنعاء وباقي المناطق الشمالية".

كما أكد العمودي أن "70 في المئة من الأراضي اليمنية تقع الآن تحت سيطرة الجيش اليمني ممثله في كل أراضي المحافظات الجنوبية تقريبا كلها، إضافة إلى مأرب وبعض مديريات محافظتي الجوف وصعدة وأغلب مديريات محافظة الحديدة وتعز".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب، حيث أسفرت حتى أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.