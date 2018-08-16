"أنصار الله" تعلن مقتل 20 فردا من التحالف جنوب الحديدة

سقط 20 قتيلا من قوات التحالف العربي والقوات الحكومية المشتركة في عمليات لأنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" أن "الحوثيين" استهدفوا، اليوم الخميس 16 أغسطس/ آب، قوات التحالف والقوات المشتركة بعبوات ناسفة غرب الدريهمي جنوب الحديدة، ما أسفر عن مقتل 20 منهم".

وأضافت: "أنصار الله أعطبوا 4 آليات للتحالف والقوات المشتركة في أطراف مدينة الدريهمي ، كما دمروا أخرى تحمل رشاش في مثلث مقبنة جنوب مديرية حيس الواقعة جنوب شرقي الحديدة".

يذكر ان القوات الحكومية أعلنت في 12 أغسطس الجاري استعادة السيطرة على مديرية الدريهمي من قبضة "أنصار الله" عقب عملية عسكرية أوقعت قتلى وجرحى وتم خلالها أسر 100 فرد منهم.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 في المئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.