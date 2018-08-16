تسجيل
13:36 16 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز

    بعد لقاءات الملك سلمان والسيسي وهادي... تفاصيل خطة عسكرية جديدة

    © AP Photo / Fady Faris
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30

    كشف مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية في الجيش اليمني، اللواء ركن عبد القادر العمودي، أن خطط الجيش الحالية تتمثل في إعادة هيكلة القوات في المناطق المحررة، وإعداد المقاومة الوطنية في المناطق التي لم تحرر بعد.

    وقال العمودي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الخطوط العريضة لخطة قوات الشرعية يمكن أن تحدد في بعض النقاط الأساسية، منها أولا إعادة هيكلة وتنظيم القوات التابعة للشرعية في المناطق المحررة وتشكيلها على أسس وطنية، ودمج قوات ورجال مقاومة واستيعابهم في صفوف الجيش والأمن".

    كما أضاف اللواء أن الجيش اليمني سيعمل على "تنظيم وإعداد المقاومة الوطنية في مناطق تواجد الحوثيين ودعمهم للقيام بواجبهم الوطني في مقاومتهم".

    قوات التحالف العربي في اليمن
    © REUTERS / Faisal Nasser
    مصدر عسكري يكشف حجم مشاركة التحالف العربي في العمليات البرية

    وتابع العمودي أن الجيش بصدد "تشكيل وحدات عسكرية على أسس وطنية تعمل على مواصلة القتال لدحر الحوثيين من مختلف المناطق التي تقع تحت سيطرتهم وكذلك لحفظ الأمن والسلم الاجتماعي في المناطق المحررة ومكافحة العناصر الإرهابية التي تتواجد في بعض المناطق المحررة".

    وأشار العمودي إلى أن "المجتمع الدولي لا يؤيد إسقاط (محافظة) الحديدة (غربي البلاد) في يد الشرعية معتبرا بأنها المنفذ الوحيد لإيصال الدعم الإنساني والإغاثي لسكان المناطق الشمالية".

    وأضاف، "مع تقديري أن هذا الزعم واه وليس له ما يبرره، لأنه حتى وإن سقطت الحديدة بيد الشرعية سيستمر هذا الدعم الإنساني، بل سيزداد، ولكن هذا مجرد عذر فقط لإطالة الحرب ولاستمرار التعنت من قبل الحوثيين".

    وأكد اللواء أن "الحوثيين يحشدون كل قوتهم للتمسك بها (الحديدة) والدفاع عنها والاحتفاظ بها كعامل قوة في مفاوضاتهم القادمة، والحكومة الشرعية أيضا تسعى لإسقاطها والسيطرة عليها كي تكون عامل قوة أيضا في المفاوضات المزمع عقدها من قبل مجلس الأمن"، لما للمدينة من أهمية استراتيجية على البحر الأحمر والممر الدولي الهام لمعظم صادرات النفط في العالم".

    ولفت العمودي إلى أن "الحل العسكري لن يكون حاسما بهذا الموضوع وسيعمل المجتمع الدولي كل ما بوسعه لإيقاف الحرب بهذا الاتجاه".

    ويتزامن ذلك مع اللقاءات التي جرت في اليومين الماضيين، حيث بدأت بلقاء الرئيس هادي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ثم أعقب ذلك زيارة السيسي المفاجئة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي استقبل هادي بعدها مباشرة.

    جندي من أنصار الله
    MOHAMED AL-SAYAGHI
    "أنصار الله" تكشف للمرة الأولى عن فتح خطوط مع السعودية

    يُذكر أن القوات الحكومية المشتركة أعلنت في الثالث عشر من يونيو/حزيران الماضي، بإسناد من التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، عملية "النصر الذهبي" لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.

    ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

    وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.

    انظر أيضا:

    مصدر عسكري يكشف حجم مشاركة التحالف العربي في العمليات البرية
    مقتل 5 من أسرة واحدة في قصف لبوارج التحالف العربي غربي اليمن
    الحوثي يفاجئ "التحالف العربي" بشأن العمليات البرية والبحرية والجوية في اليمن
    "التحالف العربي": البدء بإجراءات تسليم "الأسرى الحوثيين" الأطفال إلى الحكومة اليمنية
    الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على معسكر لقوات التحالف العربي والحكومية في مأرب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, الحرب في اليمن, جماعة أنصار الله الحوثي, الحكومة اليمنية, التحالف العربي, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, الرئيس عبد الفتاح السيسي, عبد ربه منصور هادي, السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة تطعم كلبًا على الواجهة البحرية في كوبنهاغن، الدنمارك
    أفضل 10 مدن "لحياة مريحة" في العالم
    دبحنا تعاون الجيش السوري والروسي ضدنا
    دبحنا تعاون الجيش السوري والروسي ضدنا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك