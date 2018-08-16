اليمن... إصدار عملة نقدية جديدة من فئة 200 ريال

أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، عملة نقدية جديدة من فئة 200 ريال، وذلك استنادا إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى وجه التحديد المادة رقم (24).

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد كشف البنك المركزي اليمني في بيان له "نعلن للجمهور عن قيام البنك بطباعة ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال وإصدارها للتداول خلال الأيام القادمة".

وأضاف البيان أن الورقة الورقة النقدية الجديدة تحمل المواصفات الأساسية التالية "حجم الورقة النقدية: 150ملم X 69 ملم، واللون: ذهبي مائل للاخضرار، والوجه الأمامي للورقة النقدية: قلعة زبيد، والوجه الخلفي للورقة النقدية: حوف المهرة وسنة الإصدار: 1439هـ — 2018م".

مصدر بالبنك المركزي اليمني في عدن أعلن ان البنك قد ضخ اليوم الأربعاء عملة ورقية جديدة من فئة (200 ريال يمني) للتعامل معها في السوق.. pic.twitter.com/duxfSF3hQk — أحمد الربيزي (@Ahmedalrbizy) August 15, 2018

​وأوضح البنك أن الورقة النقدية الجديدة يوجد بها علامات الأمان في الوجه الأمامي علامات بارزة تضفي على الورقة خشونة مميزة، من بينها اسم البنك المركزي اليمني وكتابات ملونة بارزة أخرى، بالإضافة إلى علامة نافرة وبارزة بيضاء دون لون في الجزء الأبيض من الورقة.