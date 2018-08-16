"مصر"... أول ميدان في الإكوادور يحتضن نماذج فرعونية

احتفلت وزارة الخارجية المصرية بافتتاح "ميدان مصر" في الإكوادور، كأول ميدان مصري في أمريكا اللاتينية، يحتضن نموذجا فرعونيا.

وقالت الوزارة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس 16 أغسطس / آب: "بتوجيه من وزير الخارجية سامح شكري، وبتعاون مثمر بين وزارات الخارجية والآثار والسياحة المصرية، تم افتتاح ميدان مصر في العاصمة الإكوادورية كيتو، أمس الأول".

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth الإكوادور تمنح الجنسية لمؤسس "ويكيليكس"

وحسب البيان، فإن الميدان يعد أول ميدان لمصر في قارة أمريكا اللاتينية ، حيث يحتضن نموذجا للتمثال الفرعوني رمسيس الثاني، ونماذج مصغرة للأهرامات الثلاثة، التي تم إهدائها من مصر لحكومة وشعب الأكوادور.

وقال السفير عبد المنعم عمر عبد المنعم، سفير مصر في الإكوادور، إنه قام بتمثيل الجانب المصري خلال افتتاح الميدان، بحضور عدد من كبار المسئولين الأكوادوريين والسفراء الأجانب المعتمدين لدى الإكوادور.

وأوضح سفير مصر في الإكوادور أن تدشين الميدان يعكس عمق العلاقات المصرية الاكوادورية، التي تمتد لحقبة الستينيات، ويعد رمزا للصداقة والتضامن بين شعبي البلدين، كما أنه يعكس تقدير كبير من جانب حكومة وشعب الإكوادور لحضارة مصر وتاريخها.