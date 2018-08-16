السفير السعودي لدى روسيا ينفي تصريحات مفبركة منسوبة له

نفت السفارة المملكة العربية السعودية في موسكو أي تصريحات لوسائل إعلام حول الأكراد.

ونشرت السفارة، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، تأكيد السفير السعودي، رائد بن خالد قرملي، على أن "سياسيات ومواقف المملكة معروفة وواضحة ونهجها بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية د. رائد بن خالد قرملي لم يدل بأية تصريحات،لصحيفة "شفق نيوز" أو غيرها حول الأكراد — Посольство КСА в России (@KSAembassy_RUS) August 16, 2018

وأضاف السفير "​مواقف المملكة واضحة وجلية ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى".