إعدام 6 أشخاص بتهمة "انتهاك حرمة الدم العراقي"

© AFP 2018 / SABAH ARAR محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد على 3 أشخاص أدينوا بدعم داعش

بغداد — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس 16 أغسطس / آب: "تم تنفيذ أحكام الإعدام خلال هذا الأسبوع، بحق 6 مجرمين، ثبتت إدانتهم بانتهاك حرمة الدم العراقي ".وأضافت: "تم تنفيذ الأحكام بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية وورود المراسيم الجمهورية الخاصة بأحكامهم بعد توقيعها من رئيس الجمهورية، وموافقة الادعاء العام على اكتمال الإجراءات الأصولية لتنفيذ هذه الأحكام وحسب القانون".وتنفذ وزارة العدل العراقية بين فترة وأخرى أحكاما بالإعدام بحق عدد من المدانين أغلبهم في قضايا إرهابية.

وأصدرت المحاكم العراقية المختصة، على مدى الأسابيع والفترة الماضية، أحكام إعدام وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، بحق مدنيين بعمليات إرهابية استهدفوا بها المدنيين والأجهزة الأمنية والمدن، منذ سنوات ظهور تنظيم القاعدة ما بعد التغيير عام 2003 بسقوط النظام السابق، والاجتياح الأمريكي للعراق.