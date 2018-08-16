الأسد وعقيلته يزوران معرضا فنيا داخل نفق حفره إرهابيون (صورة)

زار الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء أحد الأنفاق التي حفرها الإرهابيون في حي جوبر الدمشقي.

وذكرت صفحة رئاسة الجمهورية، على "فيسبوك"، أن الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء قاما بزيارة أحد أنفاق الموت التي حفرها الإرهابيون في حي جوبر، والذي حوله 18 فنانا سوريا لمكان للفن والإبداع، بعد تنفيذهم عشرات المنحوتات على جدرانه. وزين الفنانون أنفاق المسلحين في منطقة جوبر المحررة بنقوش بارزة.

وتتحول أنفاق المسلحين التي استخدمت من قبل تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، في منطقة جوبر، إلى تحف فنية.

وينحت الفنانون على الجدران مشهد الحرب الأهلية، وبذلك فهم يريدون تخليد إنجاز الجيش السوري في وقوفه الصامد والشجاع ضد المسلحين.

وأعلنت قيادة الجيش السوري، في 31 آذار/ مارس، عن تحرير كامل الغوطة الشرقية، باستثناء مدينة دوما، آخر معاقل المسلحين في الضاحية الشرقية لدمشق، التي يستمر منها، خروج المسلحين وعائلاتهم للانتقال إلى محافظة إدلب، ومنطقة جرابلس في شمال محافظة حلب.