البرلمان العربي يوجه رسائل تحذير لثلاث دول بشأن القدس

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، جمهوريات رومانيا وهندوراس، وتوجو، "بمراجعة مواقفها حول عملية نقل سفاراتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى القدس ودعاها إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة".

وقال بيان صحفي صادر عن البرلمان العربي، اليوم الخميس، "إن السلمي أرسل رسائل مكتوبة إلى رؤساء برلمانات الدول الثلاث والتي أعلنت نيتها نقل سفارتها إلى القدس وعبر رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة عن أسفه الشديد لنية حكومات هذه الدول نقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة، مؤكدا إن أية قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

© Sputnik . Valeriy Melnikov رئيس البرلمان العربي يشكر كولومبيا لاعترافها بـ"دولة فلسطين الحرة"

وشدد رئيس البرلمان العربي ، على "أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات".

ودعا السلمي رؤساء برلمانات جمهورية رومانيا وهندوراس وتوجو — بناء على المصالح والعلاقات المشتركة بين شعوبها والشعب العربي — بأن تحث حكوماتهم على ضرورة الالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004م بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

وطالب رئيس البرلمان العربي الدول الثلاث إلى مراجعة مواقفها "والوقوف بجانب الحق والاعتراف بدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمتها مدينة القدس".