أول سفينة روسية تصل إلى قاعدة بحرية في السودان

استقبلت رئاسة أركان القوات المسلحة السودانية، ممثلة بقاعدة بورتسودان البحرية في ولاية البحر الأحمر، يوم أمس الأربعاء، السفينة الروسية "يوس لاف رودري"، وحظيت زيارة السفينة باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والعسكرية.

وقال قائد قاعدة بورتسودان البحرية، عميد مهندس ركن بحري موسى أحمد موسى، خلال مراسم استقبال السفينة الروسية في ميناء بورتسودان الشمالي، إن الزيارة تعد الأولى للبحرية الروسية، مبيناً أن الزيارة حظيت باهتمام كبير من القيادات السياسية والعسكرية في البلدين، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

ونوه موسى إلى أن البرنامج المصاحب للزيارة الذي يشمل تبادل الزيارات بين قائد السفينة وأركان حربه والقيادات السياسية والأمنية والعسكرية في الولاية، بالإضافة إلى البرنامج الرياضي باستاد بورتسودان، كما تستقبل السفينة زيارات المواطنين يوم الجمعة.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن القاعدة العسكرية في السودان

وكان الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع السوداني، قال في لقاء مع سفير روسيا الاتحادية لدى الخرطوم فيلاديمير زلاتوف، الاثنين الماضي، إن العلاقات بين بلاده وروسيا تاريخية وممتدة، وتشهد تطورا مضطردا خاصة في مجالات التعاون العسكري، مشيرا إلى مواقف روسيا المساندة والداعمة للسودان.

من جانبه، أكد السفير الروسي على أهمية العلاقة مع السودان، وقال إنها تقوم على التعاون الأخوي الوثيق على أسس الشراكة والمصالح المتبادلة في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية لخدمة مصالح البلدين.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد زار روسيا في الشهر الماضي، وأجرى مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الارتقاء بالتعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية، وبناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية، إضافة إلى بحث مسار وتنفيذ برنامج تحديث الجيش السوداني بدعم روسي.