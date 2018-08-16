اليمن... الجمعية الوطنية لـ"الانتقالي" تحذر من تجاهل قضية الجنوب في مفاوضات السلام

وأكدت الجمعية في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الخميس، على دعمها غير المحدود لتلك الجهود، وحرصها على إنجاح مهام المبعوث الأممي لما يتمتع به من إيجابية، لامست جذور الواقع تجاه قضية شعب الجنوب، وعبرت عن رفضها لأي محاولة لتجاوز قضية شعبنا الجنوبي وممثله المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات قادمة، وتوصي رئاسة المجلس باتخاذ ما تراه مناسبا رفضا لأي محاولة تهدف إلى الالتفاف لتزييف إرادة شعب الجنوب.
ورفضت الجمعية الوطنية ما وصفته بالخطاب السياسي السلبي الذي تستخدمه وتنهجه حكومة الشرعية، مؤكدة أنه لن يغير من حقيقة الواقع الجنوبي على الأرض.
وأوصت الجمعية الوطنية رئيسها بإصدار تصريح صحفي لتوضيح موقف الجمعية الوطنية من القضايا المحلية التي تطرقت لها نقاشات الاعضاء والإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها. وفوضت الجمعية الوطنية رئيس الانتقالي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل المشاركة في أي مفاوضات أو مشاورات قادمة بما لا ينتقص من حقوق شعب الجنوب وخياراته تفويضا كاملا لما فيه المصلحة الوطنية العليا لشعب الجنوب.
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