تركيا: نواصل عملياتنا في شمال العراق وخصوصا بعد زيارة العبادي إلى أنقرة

أنطاكيا- سبوتنيك وذكر الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في مؤتمر صحفي بأنقرة، "ستتواصل عملياتنا في شمال العراق وخصوصا بعد زيارة العبادي إلى أنقرة".
وتابع كالين "سنكثف هذا النوع من العمليات في الأيام القادمة".
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد التقى، أول من أمس الثلاثاء 14 أغسطس/ آب، مع الرئيس التركي رجب أردوغان، في أنقرة. حيث ناقش الزعيمان تبعات العقوبات الأمريكية على إيران، بالإضافة إلى قضيتي المياه والأكراد، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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