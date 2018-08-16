تركيا: نواصل عملياتنا في شمال العراق وخصوصا بعد زيارة العبادي إلى أنقرة

قالت الرئاسة التركية، اليوم الخميس 16 أغسطس/ آب، إن أنقرة بحثت مع بغداد تكثيف العمليات العسكرية التركية ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

أنطاكيا- سبوتنيك وذكر الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في مؤتمر صحفي بأنقرة، "ستتواصل عملياتنا في شمال العراق وخصوصا بعد زيارة العبادي إلى أنقرة".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN أردوغان بعد لقائه مع العبادي: بحثنا فتح معبر حدودي ثان بين البلدين

وأضاف "بحثنا مع العبادي تنفيذ عمليات شاملة شمال العراق تشمل سنجار ومخمور وقنديل، والعملية التي نفذناها أمس في سنجار تأتي في هذا الإطار".

وتابع كالين "سنكثف هذا النوع من العمليات في الأيام القادمة".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد التقى، أول من أمس الثلاثاء 14 أغسطس/ آب، مع الرئيس التركي رجب أردوغان، في أنقرة. حيث ناقش الزعيمان تبعات العقوبات الأمريكية على إيران، بالإضافة إلى قضيتي المياه والأكراد، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.