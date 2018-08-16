تفاصيل خطيرة... "أشكال مغرية" تهدد حياة اليمنيين

قال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الألغام اليمني، العميد الركن أمين العقيلي، أن المركز الوطني تمكن من انتزاع نحو 16 ألف لغم في جزيرة ميون، الواقعة في مضيق باب المندب وتم تدميرها بشكل كامل.

وشدد المسؤول اليمني على "أن مليشيات الحوثي الانقلابية أقدمت على زراعة الألغام في جميع المحافظات والمناطق التي وصلت إليها ابتداء من حجة وصعدة والجوف ومأرب وصنعاء والحديدة وعدن وتعز وانتهاء بمحافظات الضالع وأبين ولحج والبيضاء، وغيرها من المناطق"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

© AP Photo / Hani Mohammed قيادي في "أنصار الله": دولة واحدة صاحبة القرار في وقف الحرب على اليمن

وعن أنواع تلك الألغام، أوضح العقيلي أنها تشمل "ألغاما مضادة للدروع وأخرى للأفراد، كما ظهرت خلال الفترة الحالية أنواع مختلفة من الألغام مجهولة الصنع، وأخرى إيرانية الصنع أو محلية بخبرات إيرانية ومن حزب الله".

ولفت إلى أن "مليشيات الحوثي تلجأ إلى طمس معالم الألغام أو أماكن صناعتها وغالبيتها مجهولة الصناعة، حيث قامت بزراعة العبوات الناسفة بأجسام وأشكال مغرية ووضعت لها أشياء لا تلفت الأنظار، يروح ضحيتها الأطفال وكبار السن الذين لم يستوعبوها بعد".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آب 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة في صنعاء.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين. وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.