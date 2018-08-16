الرئيس العراقي يكشف عن إفشال مخطط إرهابي لـ"داعش" في مصر

قال رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، اليوم الخميس، إن بغداد والقاهرة نجحتا في إفشال مخطط إرهابي لـ"داعش" يستهدف مصر، مشيرا إلى أن التعاون أثمر عن إلقاء القبض على عدد من الخلايا الإرهابية.

وقال معصوم في لقاء مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، وتابعته "السومرية نيوز"، أن "هناك تعاونا مشتركا على أكثر من صعيد بين مصر والعراق في مكافحة الإرهاب على المستوى الثنائي والإقليمي وهو ما نعمل على تعزيزه وتوسيعه"، مبينا أن "هناك تنسيق عال بين البلدين في هذا الشأن".

وأكد معصوم أن "التعاون أثمر عن نتائج مهمة فى الآونة الأخيرة في مجال ملاحقة وإلقاء القبض على عدد من الخلايا الإرهابية وإفشال مخطط إرهابي ضد مصر شاركت عصابات داعش الإرهابية في الضلوع به".

وقال الرئيس العراقي إن بلاده حطمت القوة العسكرية لتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن خطر الجماعات الإرهابية لم يختف تماما وتظهر جيوب لها من خلال خلايا نائمة من العملاء المختبئين في الصحراء وغيرها من المناطق.

وأوضح أن العراق يعمل على معالجة أسباب ظهور الجماعات المتطرفة والإرهابية ومنها معالجة ظواهر البطالة والفقر وتعميق التوعية المجتمعية وتطوير المناهج التعليمية والتربية وتعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي.