جاري البحث عن الفاعل... نهب بملايين الدولارات في عدن اليمنية

أقدم مسلحون، اليوم الخميس، على نهب أموال حكومية في محافظة عدن جنوبي اليمن.

© AP Photo / Nariman El-Mofty الحراك الجنوبي في اليمن يشكل هيئة لمكافحة الفساد

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن "مسلحين اعترضوا سيارة المسؤول المالي لمكتب معلمي محافظة أبين ، ونهبوا من متنها 76 مليون ريال يمني"، ما يعادل 139 ألف دولار أمريكي، خاصة برواتب المعلمين، وذلك أثناء مروره أمام جامع الخير في مديرية خور مكسر.

وأشار المصدر إلى أن "العملية حدثت بعد وقت قصير من خروج المسؤول المالي من البنك المركزي في منطقة كريتر"، وأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في القضية لتتبع المنفذين.

يذكر أن عدن تعاني مؤخرا من انفلات أمني حيث شهدت العديد من جرائم الاغتيال وتفجيرات وأعمال نهب في المحافظة التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة لنشاطها، عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات في يناير/ كانون الثاني 2015.