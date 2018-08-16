ضربة جوية عراقية داخل سوريا

أعلن بيان عسكري أن سلاح الجو العراقي يشن ضربة جوية على غرفة عمليات لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل سوريا.

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس 16 آب/ أغسطس، عن قيام طائرات حربية عراقية بقصف غرفة عمليات لتنظيم " داعش " (المحظور في روسيا) داخل الأراضي السورية، فيما أكدت أن الإرهابيين المستهدفين كانوا يخططون لعمليات بالأحزمة الناسفة خلال الأيام القليلة المقبلة داخل العراق.

وقال المركز في بيان نشره "السومرية نيوز" إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات F16 العراقية ضربة جوية موفقة داخل الأراضي السورية جاءت بمعلومات دقيقة من قبل خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، استهدفت خلالها غرفة عمليات لعصابات داعش الإرهابية حيث تم تدميرها بالكامل، كما أسفرت عن قتل عدد من عناصر داعش وأخريين من ناقلي الأحزمة الناسفة".

وأضاف المركز، أنه "بحسب المعلومات الاستخبارية أن هؤلاء الإرهابيين الذين تم قتلهم كانوا يخططون لعمليات إجرامية بالأحزمة الناسفة لاستهداف الأبرياء خلال الأيام القليلة المقبلة داخل العراق".

يشار إلى أن طيران الجو العراقي يقوم بين فترة وأخرى بقصف معاقل لتنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية بالتعاون مع الحكومة السورية.