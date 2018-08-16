بالفيديو... حسناء الشرق الأوسط تزور مدينة الموصل

وأعلنت حجي، عن إعادة ترميم 20 منزلاً متضرراً جراء المعارك الأخيرة بالتعاون مع شركة "فجر الربيع"، فضلا عن تقديم العديد من الهدايا لأطفال الموصل الذين عانوا كثيراً في الفترة الماضية. بحسب موقع " كلكامش برس."

وأضافت حجي، في تصريح صحفي لموقع "رووداو"، اننا "نرى بأن هناك دمار شامل في هذه المناطق، ويختلف عما سمعناه عبر وسائل الإعلام، فنحن نعرف بأن مدينة الموصل قد تعرضت لقصف مكثف، ولكن ما شاهدناه يمثل كارثة، وانا أدعو كل المنظمات العربية والعالمية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمشاركة بإعادة بناء هذه المدينة".

Публикация от 💫Ahlame Hajji💫 (@ahlame_hajji) 15 Авг 2018 в 6:41 PDT