إجراءات حاسمة في دولة عربية... تغييرات في قيادات الجيش والمخابرات

قررت دولة عربية، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات وقرارت وصفت بـ"الحاسمة"، وأجرت تغييرات واسعة في قيادات الجيش والمخابرات والشرطة.

أصدر رئيس الصومال، محمد عبد الله فرماجو، مرسوما رئاسيا، بتغييرات مفاجئة في قيادات الجيش والشرطة والمخابرات، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

© REUTERS / Feisal Omar الصومال... اشتباكات بعد اقتحام مقر الخارجية ومحاولة اعتقال نائب الوزير

وتضمن المرسوم الرئاسي، تعيين اللواء ظاهر أدم علم، رئيسا لأركان الجيش، الذي كان يشغل المنصب في وقت سابق.

كما قرر فرماجو، تعيين أدوى يوسف راغي، قائدا للقوات المسلحة، بعد أن عمل قائدا لقوات القصر الرئاسي، علاوة على تعيين حسن نور قائدا للقوات البحرية.

وجاء في مرسوم الرئيس الصومالي، تعيين فهد ياسين، المدير العام في القصر الرئاسي، نائبا لمدير جهاز المخابرات.

وتضمن المرسوم الرئاسي أيضا إقالة كل من الجنرال عبد الله محمد عبد الله، والضابط عبد القادر محمد نور من منصبيهما كنائبين لمدير المخابرات.

ونص المرسوم كذلك على تعيين آمنة سعيد علي مديرة للقصر الرئاسي، بعد أن كانت نائبة لمدير عام القصر.

وفي جهاز الشرطة، تم تعيين الجنرال سعيد أحمد كدية، نائبا أول في الشرطة، والعقيد زكية حسين أحمد نائبة ثانية.

وجاء في المرسوم أن التغيرات الجديدة من شأنها إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.

يذكر أن تلك هي ثاني تغييرات واسعة تجري في الصومال، منذ التغييرات التي شهدتها البلاد في أبريل/ نيسان 2017.