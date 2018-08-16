"أنصار الله" يعلنون استهداف قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، عن استهداف تجمعات لقوات التحالف العربي والقوات المشتركة، في الساحل الغربي لليمن، بصاروخ باليستي قصير المدى.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى على تجمعات الغزاة والمنافقين في الساحل الغربي".

© AFP 2018 / Fayez Nureldine "أنصار الله" تعلن حصيلة غارات التحالف جنوب غربي اليمن

وأعلنت جماعة "أنصار الله" في وقت سابق من اليوم الخميس، إلقاء القبض على متورط في تزويد التحالف العربي بمعلومات عن سوق السمك في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر مصدر أمني في محافظة الحديدة "أن الأجهزة الأمنية، وبعد تحري ومتابعة حثيثة، استطاعت القبض على أحد الأشخاص المتورطين برفع معلومات عن سوق السمك وأماكن أخرى في المحافظة لطيران العدوان".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا بمشاركة دول عربية عدة ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات ضد مواقع جماعة "الحوثيين" في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.