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23:53 16 أغسطس/ أب 2018
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    الرياض - السعودية

    ابن سلمان ينشر مقاطع فيديو للمرة الأولى ويتحدث عن "العلاقة المزعومة"

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    العالم العربي
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    نشر سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الخميس، مقاطع فيديو للمرة الأولى، بشأن الحرب في اليمن.

    أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، أن بلاده لن تسمح لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بأن تصبح "حزب الله" آخر، مؤكدا أن هذا ما يسعى إليه النظام الإيراني، حسب قوله.    
    وقال خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات باللغتين العربية والإنجليزية على حسابه بموقع التواص الاجتماعي "تويتر"، إن "النظام الإيراني يقوم بالإضافة إلى تهريب الأسلحة والصواريخ للحوثي بدعمهم بمدربين من ميليشيات "حزب الله" لمد الحوثيين بالخبرات لاستكمال حربهم على الشعب اليمني".

     

    وزعم السفير السعودي، أن "وجود عناصر قتالية لما يسمى حزب الله في اليمن يثبت أن النظام الإيراني قد أوكل مهمة تدريب أتباعه الحوثيين لهذا الحزب الإرهابي، كما يؤكد أن الميليشيات والعصابات الطائفية التابعة لإيران تعمل معا لنشر الفوضى والدمار في المنطقة والبلدان التي تتواجد بها".

    وتابع، "كشفت عملية سابقة قامت بها قوات خاصة للتحالف عن أدلة بخصوص دور ما يسمى حزب الله في اليمن، وتقديمه التدريب المباشر للحوثيين في أساليب الخداع وتهريب المقاتلين والأسلحة بين المدنيين، مؤكدة دور النظام الإيراني المباشر في إطالة أمد الصراع في اليمن الشقيق".

    وأضاف، " يظهر هذا المقطع عنصر في ما يسمى بحزب الله، ناصحا الحوثيين باستخدام المركبات المدنية لتهريب المقاتلين، مثل ما حدث في دماج بتهريبهم المقاتلين في صهاريج المياه، يجب على المجتمع الدولي أن لا يغض الطرف عن أساليب الخداع التي تتبعها هذه الميليشيا، والتي تعرض حياة المدنيين للخطر".

    واختتم ابن سلمان، " تؤكد هذه الأدلة — بالصوت والصورة- على الصلة الأيديولوجية والعسكرية القائمة بين الحوثيين وحزب الله وبين راعي الإرهاب الأول في العالم: النظام الإيراني، والذي ثبت دوره الخبيث في إطاله أمد معاناة الشعب اليمني الشقيق و تهديده لجيرانه وللأمن الإقليمي والملاحة الدولية".

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