إيران تعلن خبرا سارا للنساء بدء تنفيذه بالفعل

وأكدت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، أن الحكومة زادت من دعمها للشريحة النسوية، بحيث أن 30% من المناصب الإدارية الحكومية ستتولاها السيدات حتي نهاية الخطة التنموية الخمسية السادسة (2017-2021).

وأضافت، أن مكانة الشريحة النسوية ارتفعت في فترة حكومة التدبير والأمل (الماضية والحالية)، وأن مشاريع مهمة هي الآن قيد التنفيذ في جميع المحافظات مثل المشروع الوطني للحوار الأسري.

وأوضحت مساعدة رئيس الجمهورية، بأن وثيقة الرقي بأوضاع المرأة والأسرة هي الآن قيد الإعداد، وأنه سيتم تنفيذها في جميع المحافظات بعد الانتهاء من صياغتها.