حقيقة صورة ولي العهد السعودي "المثيرة للجدل" في نيوم

ولكن كشف مغرد على "تويتر" حقيقة الصورة المتداولة، ليؤكد عدم صحة هذه الشائعة، وأوضح أن الصورة صورته، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
وأشار المدون ويدعى "مشاري"، أن الصورة المتداولة صورته، والتقطها أحد الزبائن عندما كان داخل مطعم قريب من منزله، وأكد أن الشائعة المتداولة بأن الصورة لولي العهد غير صحيحة.
وقال: "سبق أن أوضحت في سناب أحد المشاهير أن الصورة لي، وليست لسمو ولي العهد —حفظه الله-. التقطت صورتي دون علمي من أحد الزبائن، ونشرها، وهي في أحد المطاعم القريبة من منزلي، وليست في نيوم".
ياجماعة الخير، سبق ووضحت في سناب أحد المشاهير بأن الصورة لي وليست لـ #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان— مشاري (@meshariarts) August 15, 2018
الله يحفظه، وأخذها أحد الزبائن بدون علمي ونشرها، وهي في أحد المطاعم القريبة من بيتي، وليست في #نيوم 🙂
وأنشأت حساب في تويتر للتوضيح أيضاً، برغم أني لا أستخدمه 🙂 pic.twitter.com/oywCXFqNr7
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