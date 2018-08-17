عودة حوالي 120 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم مركز التنسيق المشترك، العقيد أليكسي بوسونكو، اليوم الجمعة، أن حوالي 120 لاجئ عادوا إلى سوريا من لبنان، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

دمشق — سبوتنيك. وقال بوسونكو خلال الاجتماع الدوري بين المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين في سوريا ولجنة التنسيق السورية لعودة اللاجئين: "على مدار اليوم الماضي، عاد 117 لاجئا [35 امرأة و 59 طفلا] من لبنان عبر المعبر الحدودي "جديدة يابوس —القصير"، إلى سوريا. وإجمالاً منذ 18 يوليو/ تموز 2018، عاد 8093 شخصا من لبنان، بما في ذلك و 3042 شخصاً عبر نقطة التفتيش في جديدة يابوس، و3008 أشخاص عبر زمران، و644 شخصا عبر الدبوسية، و399 شخصا عبر القصير. ومن الأراضي الأردنية، عبر معبر "نصيب" وصل 318 شخصا".

هذا وجرت مفاوضات مع ممثل مركز التنسيق التركي، العميد شيتنين كوكلو، بشأن خروج المشردين داخلياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب، كما تم عقد اجتماع عمل مع ممثلي الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في منطقة التهدئة الجنوبية الغربية والحالة في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

© Sputnik . Mohammad Maarouf عودة حوالي 200 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال اليوم الماضي

وأضاف العقيد الروسي: " تم القيام بعمل إنساني في محافظة درعا، حيث تم توزيع مجموعة من المواد الغذائية بكمية 650 حزمة، بوزن إجمالي بلغ 2.8 طن. ويتم رصد عودة اللاجئين إلى منطقة أربيل واستعادة البنية التحتية في المنطقة".

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، في 18 يوليو/ تموز، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية لدى التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

ووفقا لإحصاءات مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، عاد منذ عام 2015 إلى سوريا 233 ألف لاجئ.

وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجلين على أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، أغلبهم من لبنان.