بيان شديد اللهجة من الخارجية العراقية ضد تركيا

وقالت الوزارة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "في الوقت الذي ترفض فيه الوزارة هذه الهجمات فإنها تنفي نفيا قاطعا وجود أي تنسيق بين بغداد وأنقرة بهذا الصدد، وتجدد الوزارة دعوتها تركيا لمغادرة قواتها للأراضي العراقية التي تتواجد فيها بمنطقة بعشيقة، باعتبار تواجدها مخالفا للاتفاقيات الدولية ومبدأ احترام السيادة المتبادل".
وقصفت مقاتلات تركية، أول أمس الأربعاء، عدة مناطق في سنجار.
وتأتي عملية استهداف "وحدات مقاومة سنجار"، بعد يوم من الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي إلى تركيا، وأعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن مجلس الأمن الوطني العراقي خلال اجتماعه الأخير وضع خطة للسيطرة على الحدود العراقية — التركية لمنع أي اعتداء تنطلق من الأراضي العراقية باتجاه تركيا.
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