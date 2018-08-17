بيان شديد اللهجة من الخارجية العراقية ضد تركيا

أدانت ‏وزارة الخارجية العراقية، الضربات الجوية التركية على مناطق سنجار، ضمن محور السكان المدنيين.

وقالت الوزارة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "في الوقت الذي ترفض فيه الوزارة هذه الهجمات فإنها تنفي نفيا قاطعا وجود أي تنسيق بين بغداد وأنقرة بهذا الصدد، وتجدد الوزارة دعوتها تركيا لمغادرة قواتها للأراضي العراقية التي تتواجد فيها بمنطقة بعشيقة، باعتبار تواجدها مخالفا للاتفاقيات الدولية ومبدأ احترام السيادة المتبادل".

وتابع البيان، أن "عمق العلاقات والتعاون المنشود بين العراق والجارة تركيا، يجب أن يستند إلى رؤية موحدة في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، وبما يحافظ على حياة المدنيين العزل وإبعادهم عن مناطق التوتر".

وقصفت مقاتلات تركية، أول أمس الأربعاء، عدة مناطق في سنجار.

وقال قائد قوات البيشمركة في سنجار، قاسم ششو، إن وحدات مقاومة سنجار التي تم استهدافها كانت في طريق العودة من قرية (كوجو) إلى منطقة سكني الواقعة غربي جبل سنجار". حسبما ذكر موقع " رووداو " الكردي.

وتأتي عملية استهداف "وحدات مقاومة سنجار"، بعد يوم من الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي إلى تركيا، وأعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن مجلس الأمن الوطني العراقي خلال اجتماعه الأخير وضع خطة للسيطرة على الحدود العراقية — التركية لمنع أي اعتداء تنطلق من الأراضي العراقية باتجاه تركيا.