تدمير أكثر من 50 عبوة قابلة للانفجار في سوريا خلال 24 ساعة

أفاد ممثل المركز السوري لشؤون استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، العقيد علي عيسى، بأنه خلال الــ24 الأخيرة، تم اكتشاف وتدمير أكثر من 50 عبوة قابلة للانفجار.

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation "الطوارئ الروسية" تشارك في إزالة الألغام من سوريا

دمشق — سبوتنيك . وقال العقيد السوري خلال اجتماع أعضاء مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة لدفاع الروسية ولجنة التنسيق السورية لشؤون إعادة اللاجئين: "لقد تمت خلال الــ24 ساعة الماضية إزالة الألغام من أراضي تبلغ مساحتها 5 هكتارات بالإضافة إلى مبنيين (منشأتين) ومن طرق على مسافة ثلاثة كيلومترات، وذلك في بلدة عين الزيت ومدينة الرستن وقرية سمعليل ( محافظة حمص ). كما تم اكتشاف وتدمير 51 عبوة قابلة للانفجار، من بينها 21 عبوة ناسفة مبتكرة.

ويذكر في هذا الصدد، أن إجمالي المساحة التي تمت إزالة الألغام منها في محافظتي حمص وريف دمشق، بلغ 237.6 هكتار. وذلك بالإضافة إلى إزالة الألغام من 737 مبنى (منشأة) وطرق بمسافة 48.8 كيلومتر.