قرقاش يرد على تصريحات "أنصار الله" بشأن استهداف مطار أبوظبي

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كذب محمد عبد السلام في إشارته عن مطار أبوظبي الدولي لقناة المسيرة الحوثية، ولكنه أكد مجددا أن اليمن لا يمكن أن تتحكم فيه هذه المليشيا الإيرانية المعادية"
وكان محمد عبد السلام، قد قال في مقابلة على قناة "المسيرة"، إن "استهداف مطار أبوظبي كانت عملية ناجحة"، مؤكدا "سقوط 14 جريحا وإحادث تدميرا كبيرا داخل المطار"، وأوضح، أن الصواريخ الباليستية هي أكثر الملفات التي تبحثها الأطراف الدولية في أي لقاء.
كذب محمد عبدالسلام في إشارته عن مطار أبوظبي الدولي لقناة المسيرة الحوثية، ولكنه أكد مجددا أن اليمن لا يمكن أن تتحكم فيه هذه المليشيا الإيرانية المعادية.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٧ أغسطس ٢٠١٨
وأوضح الناطق الرسمي، أن "المشاورات القادمة عبارة عن تحديث أفكار وليست مفاوضات تفضي الى حلول جادة"، مشيرا إلى أن "مجزرة طلاب ضحيان في صعدة كان لها أثر كبير وأسهمت في تعرية النظام السعودي الأمريكي".
وفي تعليقه على معركة الساحل الغربي، قال عبد السلام، أن "كيان العدو الإسرائيلي نشط وقلق في معركة الساحل الغربي وأن دول العدوان كانت تراهن على تحقيق إنجاز عسكري هناك"، مضيفا أن "القاعدة وداعش تتواجدان ضمن قوى العدوان التي تقاتل في مناطق الساحل الغربي".
وذكر عبد السلام، أن "دول العدوان أوقفت صفقات تبادل الأسرى وأنها لا تعير اهتماما للجوانب الإنسانية"، مشيرا إلى أن "ما قدمه السيد عبد الملك بدر الدين بشأن ميناء الحديدة أسقط على العدوان مبررات استهدافه".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)