القبض على صاحب فيديو "دق على عمتك" الأكثر تداولا بين السعوديين

وأعلنت شرطة مكة، اليوم الجمعة، عن توقيفها لقائد السيارة، وزوجته وابنته، لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
وعندما طلب رجل المرور من سائق السيارة إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية، رفض التجاوب، وبادر برفع صوته عاليا بغوغائية، وقيام مرافقتيه زوجته وابنته، بتسجيل كلامه، موجها اتهامات باطلة لرجل الأمن، في محاولة لقلب حقيقة الموقف، والتهديد باستخدامها في ابتزازه لثنيه عن توثيق المخالفة المرورية التي قام بارتكابها.
وتصدر هاشتاغ "#دق_على_عمتك" قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على "تويتر" في السعودية، نسبة للجملة التي رددها السائق لأحد الموجودين معه في السيارة، من أجل الإبلاغ عن الواقعة لها وللإعلاميين.
شكراً يامشعل ع هذا التصرف الجميل وليسَ غريب هذا التصرف من جنودنا البواسل شكراً لك رجل امن ع تحملهم وصبرهم بمثل هذه المواقف وهذا دليل ع حبنهم لهذا البلد وللمليك #اش_مسمي_امك_بجوالك#الاتحاد_للطيران_عالمي#دق_علي_عمتك#شكرا_الرقيب_مشعل_خلف pic.twitter.com/B21x3Ctm4T— سلطان الرباشي (@s7785) August 17, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)