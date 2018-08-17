القبض على صاحب فيديو "دق على عمتك" الأكثر تداولا بين السعوديين

لاقى فيديو، صباح اليوم الجمعة، رواجا كبيرا على موقع "تويتر" في السعودية، يوضح شجارا بين قائد سيارة في مكة المكرمة وأحد رجال المرور.

وأعلنت شرطة مكة، اليوم الجمعة، عن توقيفها لقائد السيارة، وزوجته وابنته، لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، بأنه في يوم الثلاثاء، وأثناء قيام أحد رجال المرور بمهامه عند تقاطع جسر المنصور، رصد مخالفة إحدى السيارات بالتوقف على ممر المشاة.

وعندما طلب رجل المرور من سائق السيارة إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية، رفض التجاوب، وبادر برفع صوته عاليا بغوغائية، وقيام مرافقتيه زوجته وابنته، بتسجيل كلامه، موجها اتهامات باطلة لرجل الأمن، في محاولة لقلب حقيقة الموقف، والتهديد باستخدامها في ابتزازه لثنيه عن توثيق المخالفة المرورية التي قام بارتكابها.

وتصدر هاشتاغ "#دق_على_عمتك" قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على "تويتر" في السعودية، نسبة للجملة التي رددها السائق لأحد الموجودين معه في السيارة، من أجل الإبلاغ عن الواقعة لها وللإعلاميين.