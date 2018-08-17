تعيين سفير روسي جديد لدى الكويت

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما بتعيين نيكولاي ماكاروف، سفيرا لروسيا الاتحادية لدى الكويت.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "تعيين ماكاروف نيكولاي فالنتينوفيتش سفيراً فوق العادة ومفوض لروسيا الاتحادية لدى دولة الكويت".

© Sputnik . Alexander Vilf قرار من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن إيقاف الكويت

كما جاء في مرسوم رئاسي آخر، إعفاء السفير الروسي لدى دولة الكويت أليكسي سولوماتين، من منصبه.

في سياق آخر، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، "بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة السفير حمد بن علي جابر آل حنزاب سفير قطر لدى الكويت، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنة فسيح جناته وأن يلهم أسرة الفقيد وذويه جميل الصبر وحسن العزاء".